I giudici "salvano" i trapper violenti: "Lo Stato deve tollerarli" (Di sabato 8 aprile 2023) Scontro giudici-procura sulla richiesta di misura cautelare per i cantanti accusati di istigazione a delinquere per i riferimenti choc agli anni di Piombo. E i pm presentano un nuovo ricorso in Cassazione Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Scontro-procura sulla richiesta di misura cautelare per i cantanti accusati di istigazione a delinquere per i riferimenti choc agli anni di Piombo. E i pm presentano un nuovo ricorso in Cassazione

