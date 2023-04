(Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Und'oro: riservato e semplice. È questo il ricordo deidi, il giovane avvocato ucciso ieri notte in un attentato a Tel Aviv. I due hanno lasciato la casa del figlio a Monteverde, a Roma, con le lacrime agli occhi e poca voglia di parlare. La madre e il padre del 35enne travolto da un'auto mentre passeggiava sul lungomare della città israeliana, si sono abbracciati e sono andati via senza dire altro.viveva nel quartiere a pochi passi da Trastevere e lavorava ai Parioli, ma era cresciuto all'Eur. La speranza dei- secondo quanto filtra - è quella di un ritorno rapido della salma in Italia per poter celebrare i funerali., avvocato amministrativista, aveva davanti a sé una ...

I genitori di Alessandro Parini: "Era un ragazzo d'oro" AGI - Agenzia Italia

La madre e il padre dell'avvocato romano 35enne ucciso ieri notte nell'attentato di Tel Aviv sperano in un ritorno rapido della salma in Italia per poter celebrare i funerali. Intanto oggi è atteso il ...Il racconto degli amici di Alessandro Parini, il 35enne romano morto in un attentato a Tel Aviv. Dice che poteva avere una trentina di anni. Dunque un giovane, non un anziano dal passo incerto e neanc ...