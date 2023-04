I fantasmi della ricerca: l’Italia ignora chi contribuisce al progresso scientifico del Paese (Di sabato 8 aprile 2023) Giovanni è un ingegnere chimico, ha 43 anni ed è originario di Battipaglia, in provincia di Salerno. Cammina sulle scalinate della sede principale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Roma, a pochi passi dall’Università Sapienza, poco dopo il “flash mob” organizzato dal movimento dei Precari Uniti insieme alla Flc Cgil e alla Federazione Uil scuola per protestare contro la condizione dei precari della ricerca, in cui Giovanni si trova da quattro anni. Pur avendo accumulato esperienza all’interno di due istituti del Cnr, primo Ente di ricerca nazionale in Italia, porta ancora avanti il suo lavoro tramite un assegno di ricerca, un contratto precario, che gli viene rinnovato di anno in anno, senza però la certezza di poter continuare il suo percorso, sapendo che questa forma di collaborazione ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Giovanni è un ingegnere chimico, ha 43 anni ed è originario di Battipaglia, in provincia di Salerno. Cammina sulle scalinatesede principale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Roma, a pochi passi dall’Università Sapienza, poco dopo il “flash mob” organizzato dal movimento dei Precari Uniti insieme alla Flc Cgil e alla Federazione Uil scuola per protestare contro la condizione dei precari, in cui Giovanni si trova da quattro anni. Pur avendo accumulato esperienza all’interno di due istituti del Cnr, primo Ente dinazionale in Italia, porta ancora avanti il suo lavoro tramite un assegno di, un contratto precario, che gli viene rinnovato di anno in anno, senza però la certezza di poter continuare il suo percorso, sapendo che questa forma di collaborazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Ti dicono: o prendi 5 euro all’ora, oppure non lavori. Che è come dirti torna al tuo paese o vivi da clandestino,… - MissTostapane : Un 50enne che mi minaccia di morte e mi da della mignotta per una scherzo su tre fantasmi vicino a gesù - Kikka57847350 : @rubio_chef @FranceskAlbs @journalismfest @Radio3tweet @CostanzaSpocci Ti succede perché sei Palestinese. Esattamen… - over_usinfinity : La carrozza della Santa di Cristina Cassar Scalia (02/05/23) La correzione del mondo. Cancel culture, politicamente… - ElalunaPaolo : RT @CucchiRiccardo: Chi denuncia la presenza di gruppi neofascisti in Italia viene accusato di vedere 'fantasmi'. Quando questi gruppi si m… -