I due video della violenza sessuale su una 15 enne alla Festa dell’Unità di Bologna (Di sabato 8 aprile 2023) Una violenza di gruppo su una ragazza di 15 anni al parco Nord di Bologna durante la Festa dell’Unità. E due video registrati il 17 settembre 2022. Il primo mostra lo stupro vero e proprio. Nel secondo la ragazza viene schernita dal branco. Questo c’è agli atti dell’inchiesta dei carabinieri che per adesso vede la denuncia di cinque minorenni e un maggiorenne. La 15 enne ha denunciato tutto il 19 settembre alla stazione di Corticella. La ragazza è stata ascoltata in forma protetta dai militari e ha raccontato i dettagli della serata. Secondo la testimonianza, infatti, sarebbe stata avvicinata dal gruppo per passare insieme la serata alla Festa dell’Unità – dove oltre a ristoranti ci ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Unadi gruppo su una ragazza di 15 anni al parco Nord didurante la. E dueregistrati il 17 settembre 2022. Il primo mostra lo stupro vero e proprio. Nel secondo la ragazza viene schernita dal branco. Questo c’è agli atti dell’inchiesta dei carabinieri che per adesso vede la denuncia di cinque minorenni e un maggior. La 15ha denunciato tutto il 19 settembrestazione di Corticella. La ragazza è stata ascoltata in forma protetta dai militari e ha raccontato i dettagliserata. Secondo la testimonianza, infatti, sarebbe stata avvicinata dal gruppo per passare insieme la serata– dove oltre a ristoranti ci ...

