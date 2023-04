I Comuni della Val di Sole: "Ridurre il numero di orsi in Trentino" (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - I sindaci dei Comuni della Val di Sole, la vallata del Trentino dove si è verificata l'aggressione mortale da parte di un orso nei confronti di un uomo, è unita nella linea assunta dalla giunta provinciale, quella di Ridurre il numero degli orsi che frequentano le montagne del Trentino. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante l'incontro, ha illustrato le prossime misure. La prima sarà l'ordinanza contenibile e urgente che prevede l'abbattimento dell'orso che ha causato la morte del 26enne runner di Caldes, alla quale seguiranno altre ordinanze per la rimozione dei tre esemplari problematici MJ5, JJ4 e M62. "Su questa vicenda ho trovato unità del territorio, senso di responsabilità e volontà ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - I sindaci deiVal di, la vallata deldove si è verificata l'aggressione mortale da parte di un orso nei confronti di un uomo, è unita nella linea assunta dalla giunta provinciale, quella diildegliche frequentano le montagne del. Il presidenteProvincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante l'incontro, ha illustrato le prossime misure. La prima sarà l'ordinanza contenibile e urgente che prevede l'abbattimento dell'orso che ha causato la morte del 26enne runner di Caldes, alla quale seguiranno altre ordinanze per la rimozione dei tre esemplari problematici MJ5, JJ4 e M62. "Su questa vicenda ho trovato unità del territorio, senso di responsabilità e volontà ...

