I capelli di Annalisa: parrucca oppure no? Il mistero sul caschetto svelato nel video ufficiale (Di sabato 8 aprile 2023) Annalisa ha una parrucca oppure ha cambiato look tagliando i capelli rossi in favore di un caschetto nero? “Mon Amour” è il nuovo singolo dell’ex volto di Amici dopo la hit “Bellissima”. I capelli di Annalisa: parrucca oppure no? Il mistero sul caschetto “Mon amour” è uscita lo scorso 31 marzo in collaborazione con Paolo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 aprile 2023)ha unaha cambiato look tagliando irossi in favore di unnero? “Mon Amour” è il nuovo singolo dell’ex volto di Amici dopo la hit “Bellissima”. Idino? Ilsul“Mon amour” è uscita lo scorso 31 marzo in collaborazione con Paolo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : I capelli di Annalisa: parrucca oppure no? Il mistero sul caschetto svelato nel video ufficiale - shalafiea : Ora mi faccio crescere i capelli come Annalisa... In che senso li ha tagliati?? - lucavalente103 : Annalisa col nuovo taglio di capelli mi sembra la nuova Mercoledì della famiglia Adams. #nali @NaliOfficial - Beduino_34_56 : RT @IOdonna: La cantante Annalisa è irriconoscibile con il nuovo taglio per il singolo 'Mon Amour' - APropositoDiAle : RT @AlbertoIndie95: Io delusissimo dal gayTwitter che si strappa i capelli per mr saxobeat di Annalisa e poi manco mezzo tweet per l'album… -