I 400 metri | l’urto con il silos | il crollo | così sono morti Fatima Borgouti e i suoi due fratellini a Bertinoro

(Di sabato 8 aprile 2023)Bougouti, il fratellino Ousama e la sorellina Marvaieri in un incidente stradale. Lei, con il foglio rosa, stava guidando nel cortile di un’azienda avicola ain provincia di Forlì. Unpieno di mangime per uccelli è caduto addosso all’Opel Zafira che stavano guidando. I vigili del fuoco hanno estratto i loro corpi solo con l’aiuto di una gru. Il mangime serviva per i polli della Casagrande, azienda storica della Romagna. Lo zio dilavora per l’azienda di mangimi. Ma ha anche una sua piccola attività di trasporto agricolo. Usava l’auto per gli spostamenti tra i poderi. La diciottenne, il cui padre è in Marocco per ragioni di lavoro, viveva con la madre e i fratelli nella vicina Meldola, borgo di 10 mila abitanti. La dinamica ...