Ho perso molti treni nella mia vita, ma arriverò comunque a destinazione (Di sabato 8 aprile 2023) Troppe volte ci perdiamo nei nostalgici ricordi che riguardano il passato. Soprattutto quando i rimorsi e i rimpianti di ciò che poteva essere fanno capolino e si trasformano nella nostra peggiore compagnia. Abbiamo tutte perso qualcosa lungo il cammino. Lo abbiamo fatto quando ci siamo lanciate in corsa verso il futuro troppo velocemente, quando abbiamo rallentato per aspettare qualcuno e quando, per paura di ciò che non conoscevamo abbiamo scelto di restare, invece che andare. È vero, avremmo potuto fare di più. Seguire l’istinto e non la ragione, sbagliare piuttosto che rinunciare ad agire. Avremmo potuto, e forse dovuto, prendere quel treno per cogliere le opportunità che si palesavano davanti a noi. Ma non è mai troppo tardi per raggiungere la destinazione. Perdere l’occasione della vita Rimuginare sul passato, e ... Leggi su dilei (Di sabato 8 aprile 2023) Troppe volte ci perdiamo nei nostalgici ricordi che riguardano il passato. Soprattutto quando i rimorsi e i rimpianti di ciò che poteva essere fanno capolino e si trasformanonostra peggiore compagnia. Abbiamo tuttequalcosa lungo il cammino. Lo abbiamo fatto quando ci siamo lanciate in corsa verso il futuro troppo velocemente, quando abbiamo rallentato per aspettare qualcuno e quando, per paura di ciò che non conoscevamo abbiamo scelto di restare, invece che andare. È vero, avremmo potuto fare di più. Seguire l’istinto e non la ragione, sbagliare piuttosto che rinunciare ad agire. Avremmo potuto, e forse dovuto, prendere quel treno per cogliere le opportunità che si palesavano davanti a noi. Ma non è mai troppo tardi per raggiungere la. Perdere l’occasione dellaRimuginare sul passato, e ...

