Hit Parade | Madame esordisce in vetta alla classifica

Il panorama musicale si prepara ad accogliere le prime hit dell'estate 2023, accompagnate anche dalle nuove uscite discografiche che lanciano i tour. L'impronta del Festival di Sanremo si sente ancora, soprattutto tra i singoli, ma gli album seguono le new entry che debuttato direttamente tra i primi posti. La nuova classifica musicale Fimi stravolge totalmente l'equilibrio ormai stabile da settimane che aveva creato l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra gli album c'è qualche nuova uscita, come Madame che debutta direttamente in prima posizione. Resiste ancora sul podio Lazza, dopo oltre 50 settimane dall'uscita del disco. Madame e Geolier sul podio della classifica, foto Courtesy of Press Office – VelvetMag Debutta direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti

