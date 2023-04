Highlights Trento-Trieste 85-68 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 8 aprile 2023)domina e batte85-68 nel match valido per la 25ª giornata diA1 di. I padroni di casa mantengono il comando dall’inizio alla fine e trovano la seconda vittoria in fila in campionato. La squadra di Molin sale a 13 vittorie e 12 sconfitte in 7ª posizione.resta ferma a 10 vittorie e 15 sconfitte in una zona di classifica lontana sia dai playoff che dalla zona retrocessione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTuttoC : Trento-Padova 0-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Vicenza-Trento 2-0, gol e highlights della partita - GiornaleVicenza : #SerieC #VicenzaTrento Dalle parate dell'ex Desplanches al gol di Begic, dal quasi autogol di Bellich alla magia d… -

Il video con glidi Pesaro -70 - 84 , sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket . Ospiti sempre avanti dal 2 - 2 del primo quarto fino alla fine del match. La ...... Bellavista, Letrari, Bortolomiol, Ferrari, Lini, attraverso le voci e i volti delle loro ... Sarah Heller Glidi Vinitaly and the City a Verona Le ultime di È italiana (e umanista)la ...Glidella vittoria 87 - 79 di Napoli sul campo dinella giornata della 23esima giornata della Serie A di ...

Vicenza-Trento 2-0, gol e highlights (35a giornata) Il Giornale Di Vicenza

La Dolomiti Energia Trentino vince nettamente contro la Pallacanestro Trieste. Avvio di partita equilibrato con Stumbris ad aprire le danze dall’angolo assieme a un attivo Spencer sotto i tabelloni, i ...Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento pe ...