Highlights e gol Torino-Roma 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventinovesima giornata di. All’Olimpico-Grandei granata vanno sotto per un’ingenuità di Schuurs che colpisce di mano in area e consente a Dybala di trasformare il rigore, nella ripresa si lotta tanto ma mancano le palle gol e così il risultato non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.