Highlights e gol Lazio-Juventus 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino-Roma 0-1: video, gol e highlights: La Roma vince a Torino con un rigore di Dybala all'ottavo minuto, concess… - NewsTuttoC : Potenza-Monopoli 1-2, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Pordenone-Pro Vercelli, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Virtus Verona-AlbinoLeffe 2-1, gol e highlights della partita - sportface2016 : #SerieC Highlights e gol Foggia-Giugliano 3-0 -

La Pro Vercelli vince contro il Pordenone di misura nella 36esima giornata di Serie C 2022/23. A regalare la vittoria e l'uscita dalla zona playout è stata la rete messa a segno da Anastasio al ...Storica vittoria della Feralpisalò contro la Triestina , termina 1 - 0 la 36esima giornata di Serie C 2022/23 , valevole per la promozione in Serie B della squadra lombarda. A raggiungere questo ...Il Foggia di Delio Rossi allo Zaccheria vince e convince contro il Giugliano per 3 - 0. Le reti che valgono il risultato sono siglate da Ogunseye , Petermann e Frigerio che sanno anche di ...

Atalanta-Bologna 0-2, gol e highlights: la decidono Sansone e Orsolini Sky Sport

Alla Roma è sufficiente un rigore di Dybala dopo otto minuti per battere il Torino e salire al terzo posto sorpassando sia Milan che Inter. Mourinho vara una squadra senza centravanti, con l'argentino ...Torino - Roma 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventinovesima giornata di Serie A 2022/23.