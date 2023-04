Highlights e gol Friburgo-Bayern Monaco 0-1 | Bundesliga 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilsi impone sulche frena, termina 0-1 la sfida dell’Europa-Park valevole per la 27esima giornata di. A mettere a segno la rete della vittoria de Ligt al 52esimo con un grandissimo gol dalla distanza. Di seguito il. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Highlights e Gol Cagliari Juve Primavera: le immagini del match - sportli26181512 : Fiorentina-Spezia 1-1: video, gol e highlights: Termina 1-1 la partita tra Fiorentina e Spezia. Apre le marcature l… - Pall_Gonfiato : #SerieA il tabellino di #FiorentinaSpezia - sportli26181512 : Udinese-Monza 2-2: video, gol e highlights: Un rigore di Beto nel recupero permette all’Udinese di agguantare il pa… - infernALE96 : @Footbol030 Vatti a rivedere gli highlights col Monza e vedrai delle situazioni dove Theo non fa dei cutback (passa… -

...2 La cronaca di Udinese - Monza ( GLI) Alla Dacia Arena sblocca nel primo tempo Lovric, che conquista il vantaggio per i padroni di casa al 18'. Nella ripresa il Monza pareggia con un...Glie le azioni salienti di Fiorentina - Spezia 1 - 1, match della ventinovesima giornata di ... neo entrato che colpisce il palo e Jovic, anche lui entrato a gara in corso, vicino alcon ...... ad avere la pallapiù clamorosa in zona recupero è stato Shomurodov. Su un contropiede dei ... Serie A, Fiorentina - Spezia 1 - 1:, tabellino e classificaFIORENTINA - SPEZIA 1 - 1 25 aut. ...

Salernitana-Inter 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

Il Cagliari Primavera atteso domattina da un appuntamento di prestigio: arriva la Juventus per il 26° turno di campionato 26° TURNO. Domattina – calcio d’inizio alle 10:30 ad Asseminello – il… Leggi ...Friburgo - Bayern Monaco 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventisettesima giornata di Bundesliga 2022/23.