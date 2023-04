Guida auto rubata e tenta fuga all’alt della Polizia, fermato (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un giovane di 19 anni, alla Guida di un’auto poi risultata rubata, è stato fermato dopo un lungo inseguimento dalla Polizia di Stato. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Beccadelli, hanno notato un suv con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in piazzale Tecchio, ha tentato di invertire la marcia speronando gli agenti ma è stato costretto ad abbandonare il veicolo a causa del motore in avaria; infine, l’uomo ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un giovane di 19 anni, alladi un’poi risultata, è statodopo un lungo inseguimento dalladi Stato. Ieri pomeriggio i FalchiSquadra Mobile, nel transitare in via Beccadelli, hanno notato un suv con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia neltivo di eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in piazzale Tecchio, hato di invertire la marcia speronando gli agenti ma è stato costretto ad abbandonare il veicolo a causa del motore in avaria; infine, l’uomo ha ...

