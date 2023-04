Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Guardiola e un passato da #modello: 'Il #Barcellona gliela fece pagare': L'allenatore del Manchester City ha colla… - Savino46736819 : @Fede_Campa1 avranno concluso le loro carriere guardiola l'avrà passato tranquillamente (e senza allenare il real M… - emahincredibile : RT @AleTav3r_: Ma che ha passato Pep Guardiola? - gabriel1919__ : RT @AleTav3r_: Ma che ha passato Pep Guardiola? - peppetrone : RT @AleTav3r_: Ma che ha passato Pep Guardiola? -

BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo il calcio nella vita di Pep. L'allenatore del Manchester City annovera nel proprio curriculum anche unda modello . Era il 1993 quando l'allora centrocampista del Barcellona , il 'Dream Team' allenato da ...Che effetto fa a 22 anni guardarsi indietro e vedere untra Psg e Manchester City 'È un ... Che ricordi hai di'Moltissimi, ho imparato davvero tanto grazie a lui. I suoi ...Abbiamocosì tanti momenti! Siamo andati in Brasile per incontrare il padre di un giocatore ... Forse il più grande scontro, in termini sempre dialettici, Raiola lo ha avuto con, lo ...

Guardiola e un passato da modello: "Il Barcellona gliela fece pagare" Corriere dello Sport

L'allenatore del Manchester City ha collaborato come testimonial di un noto stilista catalano nel 1993. Ma Cruijff... BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo il calcio nella vita di Pep Guardiola. L'allenatore ...Nel Palermo di Corini che sta lottando per un posto nei playoff, da qualche partita c'è un giocatore che ha preso in mano il centrocampo. È il cuore del reparto, gira tutto intorno a lui. Francese cla ...