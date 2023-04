Guardia Sanframondi | le iniziative culturali dei giorni di Pasqua e Pasquetta

Leggi su anteprima24

sabato 8 aprile 2023

In occasione delle festivitàli, domenica 9 e lunedì 10 aprile i luoghi comunali d'interesse culturale di, il Museo De Matteis (presso la Casa Comunale), Castello medievale e Chiesa dell'Ave Gratia Plena saranno aperti dalle ore 9:30 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19 grazie all'ausilio dei volontari del progetto di Servizio Civile in corso. Inoltre, esclusivamente per il giorno di, dalle ore 17 alle 19 presso la Sala convegni del Castello medievale, sarà possibile visitare la personale di pittura dell'artista sannita Margherita Palmieri, che per l'occasione sarà anche presente sul posto. Inoltre, domenica 9 aprile alle ore 20:30, presso la Sala convegni della Chiesa dell'Ave Gratia Plena, sita in via Filippo Maria Guidi, verrà proiettato il film "LET'S KISS – ...