"Grazie, papà...": Berlusconi ricoverato, cosa si lascia scappare il figlio Luigi (Di sabato 8 aprile 2023) "Sta meglio, Grazie". Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio, lo ha detto ai cronisti fuori dal San Raffaele di Milano, parlando da dentro l'auto. I giornalisti presenti, infatti, gli hanno chiesto come stesse il padre, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile. Il figlio del Cav, 34 anni, ha lasciato la struttura sanitaria dopo circa due ore e mezza di visita. Ieri invece, subito dopo la visita al padre, Luigi Berlusconi - rincorso dai cronisti - ha annuito a chi gli ha chiesto se il leader di Forza Italia stesse bene e ha anche alzato il pollice, come a indicare che le cose stessero andando per il meglio. In effetti, la terza notte in ospedale sarebbe trascorsa in maniera tranquilla per l'ex premier. Lo ha confermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) "Sta meglio,".minore di Silvio, lo ha detto ai cronisti fuori dal San Raffaele di Milano, parlando da dentro l'auto. I giornalisti presenti, infatti, gli hanno chiesto come stesse il padre,in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile. Ildel Cav, 34 anni, hato la struttura sanitaria dopo circa due ore e mezza di visita. Ieri invece, subito dopo la visita al padre,- rincorso dai cronisti - ha annuito a chi gli ha chiesto se il leader di Forza Italia stesse bene e ha anche alzato il pollice, come a indicare che le cose stessero andando per il meglio. In effetti, la terza notte in ospedale sarebbe trascorsa in maniera tranquilla per l'ex premier. Lo ha confermato ...

