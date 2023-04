Graziani | «Lautaro Martinez sparito dai radar Lukaku | che errore!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023)si scaglia contro, i principali protagonisti di un attaccato dell’Inter decisamente inceppato DOCCIA FREDDA ? Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccioanalizza il momento dei nerazzurri: «Anche ieri l’Inter ha creato molto, sotto quell’aspetto lì Inzaghi non dovrebbe essere preoccupato, ma l’Inter non concretizza. Ma l’allenatore cosa ne può fare. Quando una squadra produce così tanto e non concretizza è un problema serio perché alla fine non vinci., come si è mangiato quel gol? Perché non andava col piede o col ginocchio, ha fatto la cosa più difficile. Bisogna buttarla dentro, lui fa una fatica enorme. Mi dispiace per, si sta peggiorando la vita da solo....