Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Nikita Pelizon è rimasta fredda e non ha prestato il fianco alle emozioni negative" (Di sabato 8 aprile 2023) Sonia Bruganelli, opinionista del Gf Vip, insieme ad Orietta Berti, ha commento la vittoria di Nikita Pelizon e ha rivelato il suo vippone preferito dell'edizione. Leggi su comingsoon (Di sabato 8 aprile 2023), opinionista del Gf Vip, insieme ad Orietta Berti, ha commento la vittoria die ha rivelato il suo vippone preferito dell'edizione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - vivailtrashhh : La nostra fatina merita di vincere questo Grande Fratello…???? Tenetevi pronti per i televoti flash di lunedì e facc… - redazionerumors : La lunga chioma bionda, spesso chiusa in una coda alta, è oggi solo un lontano ricordo. Non è un caso quando si dic… - infoitcultura : Il Grande Fratello è pilotato e diretto dagli autori? Parla uno degli ex concorrenti che svela dei retroscena inter… -