Grande Fratello | Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati

Dopo circa nove anni, la storia d'amore tra l'ex senatrice e deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane e l'ex concorrente del Grande Fratello 15, Simone Coccia, è giunta al termine. Tuttavia, la coppia ha sottolineato di aver preso la decisione con maturità e consapevolezza, mantenendo comunque un forte legame di stima e affetto. Nell'annunciare la notizia attraverso un post fiume su Instagram, i due hanno anche criticato coloro che hanno cercato di infangare la loro relazione senza successo nel corso degli anni. Grande Fratello, l'annuncio della separazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Ricorderete che nel 2016 Coccia aveva partecipato al Grande Fratello 15.

