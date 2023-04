Grande affluenza a “Le fabbriche pensanti” | aperta anche a Pasqua

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) Bergamo. Si sono registrati quasi 6.000 visitatori nei primi giorni di apertura di “Le. Storie di Compassi d’Oro da Bergamo a Brescia”, la mostra – nel Palazzo della Ragione in piazza Vecchia, nel cuore di Bergamo Alta – che racconta le storie di 32 (+1) oggetti di industrial design vincitori del Compasso d’Oro, prodotti da aziende radicate nei territori bergamaschi e bresciani. Il progetto nasce da un’idea di Dimore Design, sviluppata da MULTI e da Associazione Marketing +39, ed è a cura di Davide Pagliarini, con il patrocinio di ADI-Associazione per il Disegno Industriale. Nella splendida Sala delle Capriate, i progetti che hanno contribuito a scrivere la storia del design italiano sono raccontati, con inediti documenti d’archivio, oggetti al vero, modelli, testimonianze, date e nomi, in una“domus” rosso ...