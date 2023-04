Granata Under 12: terzi classificati al torneo “Aemme Cup” (Di sabato 8 aprile 2023) I granatini guidati da mister Iannone hanno raggiunto la semifinale del torneo “Aemme Cup” di Ortona. I giovani talenti classe 2011 hanno disputato un grande match contro la Juventus ma, nonostante la splendida e coraggiosa prestazione, sono stati sfortunatamente eliminati ai calci di rigore dai bianconeri. La condotta impeccabile della Salernitana sia in campo che nelle strutture ospitanti ha attirato l’attenzione degli organizzatori del torneo, i quali hanno fatto i complimenti alla Società Granata per la grande correttezza ed educazione dimostrata in questi giorni.Il Presidente Danilo Iervolino, l’Amministratore Delegato Maurizio Milan e il Responsabile del Settore Giovanile Stefano Colantuono si congratulano con la formazione per il comportamento esemplare dimostrato. FASE A GIRONI Salernitana – Riccio 2 – ... Leggi su seriea24 (Di sabato 8 aprile 2023) I granatini guidati da mister Iannone hanno raggiunto la semifinale delCup” di Ortona. I giovani talenti classe 2011 hanno disputato un grande match contro la Juventus ma, nonostante la splendida e coraggiosa prestazione, sono stati sfortunatamente eliminati ai calci di rigore dai bianconeri. La condotta impeccabile della Salernitana sia in campo che nelle strutture ospitanti ha attirato l’attenzione degli organizzatori del, i quali hanno fatto i complimenti alla Societàper la grande correttezza ed educazione dimostrata in questi giorni.Il Presidente Danilo Iervolino, l’Amministratore Delegato Maurizio Milan e il Responsabile del Settore Giovanile Stefano Colantuono si congratulano con la formazione per il comportamento esemplare dimostrato. FASE A GIRONI Salernitana – Riccio 2 – ...

