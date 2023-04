Gosens lampo di luce in Salernitana-Inter | occhio alle gerarchie

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella delusione di, gara dominata dai nerazzurri e pareggiata per una vera e propria beffa al novantesimo, c’è un barlume di: la prestazione di Robin, che conferma la sua crescita progressiva. E mette in dubbio lea sinistra. NOTA POSITIVA – Il gol e la prestazione di Robininsono un vero e proprio barlume diper il momento dei nerazzurri. Con la crisi di risultati e la vittoria che manca ormai dalla gara casalinga con il Lecce del 5 marzo (più di un mese fa), bisogna attaccarsi a ogni minima nota positiva. Quanto fatto vedere dal tedesco ieri lo è. Proprio grazie a lui è arrivato nuovamente il gol su azione (che, anche qui, mancava dalla vittoria contro il Lecce). ...

Leggi anche Salernitana - Inter 1 - 1, gol die Candreva LA PARTITA - La prima occasione del ... Al 34' arriva un altroazzurro con Lozano che si accentra e calcia: rasoterra velenoso che ...Ha qualche colpa nel gol subito, non leggendo bene la situazione, maera affidato a Bronn. ... Poi, il- fortunoso - che accende l'Arechi e 'fulmina' l'Inter. Voto 7,5. Kastanos . Sousa gli ...E' bastato infatti il goldi Martinez dopo soli tre minuti di gioco a chiudere la pratica, ... Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu (Asllani 69 ), Mkhitaryan (Barella 77 ), Dimarco (...

Lampo di Gosens: Inter in vantaggio a Salerno dopo 45’ Alfredo Pedullà

'Domina, ma con i cambi la squadra di sgonfia'. È una parte del commento della Gazzetta dello Sport al 5,5 in pagelle rifilato a Simone Inzaghi dopo l'1-1 tra Salernitana e Inter. Il tecnico non è l'u ...L’Inter dovrà essere perfetta e fortunata lì dove non lo è stata di recente: nelle due aree di rigore”. Ci spiega meglio Inzaghi Adani Champions League. Le parole di Lele Adani. Della sfida di Champi ...