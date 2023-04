Gol Milinkovic-Savic: la Juventus è una furia! | VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) E’ in corso il big match della 29ª giornata del campionato di Serie A, all’Olimpico sono in campo Lazio e Juventus. Si affrontano due squadre in grande spolvero e candidate alla qualificazione in Champions League. La squadra di Maurizio Sarri è stata protagonista di una stagione di altissimo livello, attualmente occupa il secondo posto. Grande rimonta della compagine di Massimiliano Allegri, in grado di recuperare in classifica dopo la sentenza dei 15 punti di penalizzazione. Due episodi chiave alle fine del primo tempo. Passa la Lazio con una spinta di Milinkovic-Savic su Alex Sandro, l’arbitro non fischia e scatena la furia dei bianconeri. Poi il pareggio in mischia di Rabiot. Sergej Milinkovic Savic scores at the Olimpico vs Juventus. Lazio lead 1-0.#LazioJuventus ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 aprile 2023) E’ in corso il big match della 29ª giornata del campionato di Serie A, all’Olimpico sono in campo Lazio e. Si affrontano due squadre in grande spolvero e candidate alla qualificazione in Champions League. La squadra di Maurizio Sarri è stata protagonista di una stagione di altissimo livello, attualmente occupa il secondo posto. Grande rimonta della compagine di Massimiliano Allegri, in grado di recuperare in classifica dopo la sentenza dei 15 punti di penalizzazione. Due episodi chiave alle fine del primo tempo. Passa la Lazio con una spinta disu Alex Sandro, l’arbitro non fischia e scatena la furia dei bianconeri. Poi il pareggio in mischia di Rabiot. Sergejscores at the Olimpico vs. Lazio lead 1-0.#Lazio...

