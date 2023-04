Gol del Napoli durante la via Crucis | il video fa il giro del web

(Di sabato 8 aprile 2023) Il gol delcontro il Lecce segnatouna delle stazioni della via, ildiventa virale sul web. È già diventato virale ildella viail Venerdì Santo della settimana di Pasqua, in cui mentre c’è il normale rito religioso si sente anche l’esultanza del gol del: gol delinterrompe la viaSacro e profano che si intersecano, la preghiera profondala viache viene interrotta dall’esplosione di gioia al gol del. Ilè stato girato da Gennaro Perrotta, che all’esterno del clubdi San Felice a Cancello ha ripreso la scena ...

Gol del Napoli durante la Via Crucis: il boato dei tifosi fa tremare San Felice a Cancello | VIDEO CalcioNapoli24

