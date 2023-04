Gli italiani coinvolti nell'attentato a Tel Aviv: «L'auto e poi gli spari, abbiamo visto Alessandro nel sangue» (Di sabato 8 aprile 2023) I connazionali coinvolti saranno accompagnati oggi all'aeroporto di Tel Aviv dal personale dell'ambasciata per imbarcarsi su un volo diretto per Roma Leggi su corriere (Di sabato 8 aprile 2023) I connazionalisaranno accompagnati oggi all'aeroporto di Teldal personale dell'ambasciata per imbarcarsi su un volo diretto per Roma

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : “In Italia bisogna recuperare la cultura del lavoro. Negli ultimi anni solo assistenzialismo. Non dobbiamo dipender… - GiorgiaMeloni : Il Governo è in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell… - FratellidItalia : ?? Tutti i pregiudizi sono stati smontati dalle azioni di @GiorgiaMeloni e dell'Esecutivo che sta guidando. Stiamo g… - Grendiz95535040 : @Corriere Non l'Italia, gli italiani - Claudio47765890 : Quando è stupidi gli italiani non basta averli in Italia i criminali stranieri li vanno a cercare a casa l'oro poi… -