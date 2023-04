Gli auguri di La Russa ai dipendenti del Senato: "Pasqua sia giorno di pace e amicizia" (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2023 "La Pasqua è giorno della pace, dell'amicizia. Quando ero bambino si slegavano le campane che suonavano a festa e tutti si abbracciavano. Coloro che non si parlavano da mesi, si riappacificavano nel nome della Santa Pasqua. Si è persa la modalità ma rimane assolutamente integro il concetto e mi piacerebbe che nessuno lo dimenticasse. La famiglia dei dipendenti, dei dirigenti, delle donne e degli uomini del Senato può essere di esempio. E se c'è qualche piccola ruggine, come c'è in tutte le famiglie, vi invito tutti a seguire l'esempio di quando ero bambino". Così Ignazio La Russa durante lo scambio di saluti con i dipendenti del Senato avvenuto questa mattina nel cortile d'onore di ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2023 "Ladella, dell'. Quando ero bambino si slegavano le campane che suonavano a festa e tutti si abbracciavano. Coloro che non si parlavano da mesi, si riappacificavano nel nome della Santa. Si è persa la modalità ma rimane assolutamente integro il concetto e mi piacerebbe che nessuno lo dimenticasse. La famiglia dei, dei dirigenti, delle donne e degli uomini delpuò essere di esempio. E se c'è qualche piccola ruggine, come c'è in tutte le famiglie, vi invito tutti a seguire l'esempio di quando ero bambino". Così Ignazio Ladurante lo scambio di saluti con idelavvenuto questa mattina nel cortile d'onore di ...

