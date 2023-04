Gli auguri di La Russa ai dipendenti del Senato: "Pasqua sia giorno di pace e amicizia" (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 08 aprile 2023 "La Pasqua è giorno della pace, dell'amicizia. Quando ero bambino si slegavano le campane che suonavano a festa e tutti si abbracciavano. Coloro che non si parlavano da mesi, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 08 aprile 2023 "Ladella, dell'. Quando ero bambino si slegavano le campane che suonavano a festa e tutti si abbracciavano. Coloro che non si parlavano da mesi, si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Si auto definiscono #RestiamoUmani ma poi sbeffeggiano la #leucemia di #SilvioBerlusconi o gli augurano la morte. Q… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Sono stato l'unico leader dell'opposizione a fare gli auguri a #Berlusconi. Schlein e Conte non lo… - Stefanialove_of : Anche per oggi la mia giornata social finisce qui, grazie a tutti per la compagnia, i prossimi tre giorni saranno i… - MarioManzi16 : Auguri a tutti gli Avvocati da @VisRomana per una Pasqua di riflessione oltre ogni barriera e disparità… - mauriziogily : @CorvinoSantino Solo danni. Ma gli faccio gli auguri ugualmente. -