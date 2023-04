Giuseppe Zeno | la moglie è Margareth Madè | “La gelosia? Una forma di affetto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 aprile 2023)è legato alla: dalla loro unione sono arrivate le figlie Angelica e Beatrice. L’attore sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove insieme ad Anna Valle presenterà la seconda stagione della serie che li vede entrambi protagonisti “Luce Dei Tuoi Occhi” al via il prossimo 12 aprile. La storia della coppia nasce grazie al film Baaria diTornatore nel quale interpreta il ruolo di Mannina, primo sul grande schermo per lei.alla visione del lungometraggio del regista siciliano rimane folgorato dallaed in seguito le loro strade si incrociano grazie ad un amico in comune che li fa conoscere. Da quel momento i due intraprendono una relazione e ...