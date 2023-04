Giulierini: "Per avvicinare i tifosi al mondo dell'Arte e della Bellezza..." (Di sabato 8 aprile 2023) A MArte Sport Show, Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico di Napoli: "Stiamo selezionando i temi, i cimeli e le caratteristiche espositive di una mostra, che celebrerà il mito di una squadra che sta battendo ogni record. I capolavori classici incontrano i capolavori moderni, in un connubio di grandissime emozioni. Una sorpresa straordinaria per tutti i tifosi del Napoli. Il Museo Archeologico di Napoli ha da tempo aperto le sue porte alla passione calcistica. Una statua di Diego Armando Maradona, opera di Christian Leperino, è esposta in uno dei cortili del Museo. Che, nel 2017-2018, ha ospitato anche l'esposizione 'Napoli nel mito'. Con tanti cimeli azzurri dal 1926 ai giorni nostri. Le statue ed i reperti sono stati anche il set fotografico del calendario del 2017, con i calciatori del Napoli. Un connubio ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 8 aprile 2023) A MSport Show, Paolo, Direttore del Museo Archeologico di Napoli: "Stiamo selezionando i temi, i cimeli e le caratteristiche espositive di una mostra, che celebrerà il mito di una squadra che sta battendo ogni record. I capolavori classici incontrano i capolavori moderni, in un connubio di grandissime emozioni. Una sorpresa straordinaria per tutti idel Napoli. Il Museo Archeologico di Napoli ha da tempo aperto le sue porte alla passione calcistica. Una statua di Diego Armando Maradona, opera di Christian Leperino, è esposta in uno dei cortili del Museo. Che, nel 2017-2018, ha ospitato anche l'esposizione 'Napoli nel mito'. Con tanti cimeli azzurri dal 1926 ai giorni nostri. Le statue ed i reperti sono stati anche il set fotografico del calendario del 2017, con i calciatori del Napoli. Un connubio ...

