Giulia Salemi, il gesto “contro” Antonella Fiordelisi fa infuriare il web: «È sempre stata di parte» (Di sabato 8 aprile 2023) Giulia Salemi è finita nell’occhio del ciclone. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenata una polemica social a causa di una rimpatriata avvenuta nel centro di Milano tra l’opinionista social del GfVip e alcuni ex vipponi, i cosidetti “spartani”. La presenza della modella italo-persiana non è stata gradita dai fan di Antonella Fiordelisi. Il motivo? Scopriamolo insieme. Giulia Salemi a cena con gli “Spartani” A cena insieme a Giulia Salemi pare, secondo quanto mostrano le storie condivise dall’influencer su Instagram, abbiano partecipato anche Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Giaele De Donà, accompagnata dal marito Brad. La presenza degli spartani, infatti, per molti telespettatori del reality ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 aprile 2023)è finita nell’occhio del ciclone. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenata una polemica social a causa di una rimpatriata avvenuta nel centro di Milano tra l’opinionista social del GfVip e alcuni ex vipponi, i cosidetti “spartani”. La presenza della modella italo-persiana non ègradita dai fan di. Il motivo? Scopriamolo insieme.a cena con gli “Spartani” A cena insieme apare, secondo quanto mostrano le storie condivise dall’influencer su Instagram, abbianocipato anche Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Giaele De Donà, accompagnata dal marito Brad. La presenza degli spartani, infatti, per molti telespettatori del reality ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : Giulia Salemi saluta gli ascoltatori di R101?? Non è un addio ma un arrivederci ???? Giulia grazie di cuore??… - fanpage : La festa di 30 anni #giuliasalemi si è trasformata in un vero e proprio show ?? Sul palco diversi artisti si sono es… - yffarscazzacazz : @firstloosver @piersticazzi MA SECONDO TE GIULIA SALEMI FA DA SPONSOR SOLO A CLINIQUE? SERIA? A te 10 euro non ti bastano eh?! - andreastoolbox : Giulia Salemi a cena con gli Spartani: la reazione di Antonella #Salemi #Giulia #a #con #cena ??????? - AlessiaAlesia : RT @harsiness: i fandom triggherati per aver scoperto che giulia salemi era dalla parte degli spartani ma chi persona sana di mente poteva… -