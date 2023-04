Giugliano: insegue e minaccia l’ex compagna, arrestato (Di sabato 8 aprile 2023) un 55enne, con precedenti di polizia, per atti persecutori Giugliano: insegue e minaccia l’ex, 55enne preso dalla Polizia. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Palumbo per una segnalazione di un’aggressione ai danni di una persona. Una donna in forte stato di agitazione all’arrivo dei poliziotti li ha avvicinati e raccontato che, mentre era a bordo della sua auto per andare a lavoro, l’ex compagno l’aveva inseguita e l’aveva costretta a fermarsi per poi colpire l’auto con dei pugni e minacciarla. Gli operatori hanno individuato e bloccato l’aggressore poco distante identificandolo per un 55enne di ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 8 aprile 2023) un 55enne, con precedenti di polizia, per atti persecutori, 55enne preso dalla Polizia. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Palumbo per una segnalazione di un’aggressione ai danni di una persona. Una donna in forte stato di agitazione all’arrivo dei poliziotti li ha avvicinati e raccontato che, mentre era a bordo della sua auto per andare a lavoro,compagno l’aveva inseguita e l’aveva costretta a fermarsi per poi colpire l’auto con dei pugni erla. Gli operatori hanno individuato e bloccato l’aggressore poco distante identificandolo per un 55enne di ...

