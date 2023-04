Giudice federale del Texas sospende l’approvazione della pillola abortiva | Biden | “Ci opporremo”

(Di sabato 8 aprile 2023) Undelha deciso dire, vietandola virtualmente in tutto il Paese. L’aborto farmacologico, che costituisce ora la maggioranza delle interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti, è diventato il nuovo bersaglio dei movimenti pro-vita dopo il ribaltamentostorica sentenza Roe v. Wade. Nella causa, promossa da una coalizione di medici e gruppi antiabortisti, si sostiene che la Food and Drug Administration – l’agenzia preposta al controllo dei farmaci e degli alimenti – non ha esaminato adeguatamente le prove scientifiche o seguito protocolli adeguati quando 23 anni fa ha approvato il mifepristone, ignorando da allora i rischi per la sicurezza del farmaco. Ma, in ...

Il diritto all'aborto torna sotto attacco, sotto accusa la pillola abortiva RaiNews

