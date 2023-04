Giro dei Paesi Baschi 2023: Jonas Vingegaard stacca tutti e trionfa in classifica generale (Di sabato 8 aprile 2023) Terzo successo di tappa al Giro dei Paesi Baschi per Jonas Vingegaard: il danese della Jumbo-Visma nella frazione conclusiva va via in solitaria e trova il colpo doppio con il trionfo in classifica generale. Dopo chilometri di battaglia si è formata la fuga giusta, con diversi nomi interessanti all’attacco: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Steven Kruijswijk e Attila Valter (Jumbo-Visma), Harm Vanhoucke (Team DSM), Felix Großschartner (UAE Team Emirates), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe), Ruben Guerreiro (Movistar Team), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) e Bruno Armirail (Groupama – FDJ). Il plotone non ha lasciato però troppo spazio, gestendo il margine nell’ordine del minuto. In quattro sono rimasti al comando: ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Terzo successo di tappa aldeiper: il danese della Jumbo-Visma nella frazione conclusiva va via in solitaria e trova il colpo doppio con il trionfo in. Dopo chilometri di battaglia si è formata la fuga giusta, con diversi nomi interessanti all’attacco: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Steven Kruijswijk e Attila Valter (Jumbo-Visma), Harm Vanhoucke (Team DSM), Felix Großschartner (UAE Team Emirates), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe), Ruben Guerreiro (Movistar Team), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) e Bruno Armirail (Groupama – FDJ). Il plotone non ha lasciato però troppo spazio, gestendo il margine nell’ordine del minuto. In quattro sono rimasti al comando: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : +++ Alle 18 pubblicheremo su questa pagina l'intervista esclusiva ?? Poche ore fa abbiamo annunciato la svolta, or… - nonleggerlo : Mentre la notizia del trattamento riservato a Lukaku fa il giro del mondo, la parolina 'razzismo' scompare quasi in… - lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - Marco_UCS : @NicolaPorro Dopo anni in giro per il mondo credo di poter dire che tu e Sallusti rappresentare il fondo del barile… - SpazioCiclismo : Altra prova di forza di Jonas Vingegaard che conquista la sua terza tappa oltre alla classifica finale #Itzulia2023 -