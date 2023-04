Giovanni Di Lorenzo | Che Grande Capitano!

(Di sabato 8 aprile 2023) Al minuto 18 di Lecce-Napoli l’identikit più chiaro per comprendere di che pasta è fatto l’attuale capitano del Napoli. Mentre tutti restano increduli all’ipotesi del gol annullato,Disi avvicina all’arbitro e attende che lo stesso riceva informazioni sull’accaduto via auricolare. Intanto si avvicinano anche i calciatori del Lecce ed è lo stesso Dia tranquillizzarli spiegando l’accaduto e l’ipotesi di un offside sulla punizione iniziale. Un dialogo sereno con gli avversari, rispetto a prescindere per il lavoro di Manganiello. Un capitano così è quel che merita questoNapoli. Foto: ImagoSarebbe troppo facile soffermarsi sulle doti tecniche e sull’indispensabilità del suo minutaggio: togliete tutto a Spalletti ma non lui. Un cinico fluidificante, uno dei migliori saltatori ...

Lecce's Italian goalkeeper Wladimiro Falcone (L) controls the ball in front of Lecce's Italian defender Antonino Gallo (R) fighting for the ball with Napoli's Italian defender Di Lorenzo (C) ...Ultime notizie . Concentrati sul gol di Giovanni Di Lorenzo, pochissimi hanno notato la reazione di Khvicha Kvaratskhelia sullo 0 - 1 del Napoli a Lecce ieri sera. Quando il capitano ha segnato di testa il gol del momentaneo vantaggio allo ...

C'è la doppia firma di Giovanni Di Lorenzo in uno storico successo del Napoli. Perché per la prima volta nella sua storia, gli azzurri hanno ...Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, non è solo una certezza in difesa, ma all'occorrenza si fa trovare pronto e la butta in rete, ...