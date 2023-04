Giovanni Allevi aggiorna sulle cure per il mieloma | “Sto andando alla grande”

(Di sabato 8 aprile 2023) A giugno 2022aveva informato i suoi follower di essere affetto da un, che lui aveva definito “neoplasia dal suono dolce“, che lo costringeva a dover stare lontano dal palco per un periodo. Nel corso dei mesi lesi sono rivelate particolarmente pesanti, al punto tale da rendere difficile l’utilizzo degli arti. Questa sarà certamente una Pasqua particolare per lui, che il 9 aprile 2023 festeggerà il suo 54esimo compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr), ma che nonostante le difficoltà sarà per un momento di rinascita. Vi raccomandiamo..., la malattia e la musica: "Le mie mani tremano ma..." "Non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in ...

Giovanni Allevi aggiorna i suoi fan dando buone notizie sulla sua situazione di salute, con ottimi miglioramenti sul fronte del tumore.Nella giornata di sabato 8 aprile, Giovanni Allevi ha pubblicato un nuovo post su ‘Facebook’ per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il musicista e compositore è in ospedale per curare un ...