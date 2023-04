Giornata del mare: gli eventi dall’11 aprile al 16 maggio con Musumeci, Sangiuliano e Frassinetti (Di sabato 8 aprile 2023) «L’Italia celebrerà l’11 aprile la Giornata del mare. Un’occasione per riflettere su questa straordinaria risorsa della natura, che ha condizionato nei millenni la vicenda umana. Il mare non è solo storia e presente: è soprattutto il futuro». Lo dichiara in una nota il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci. «dall’11 aprile al 16 maggio, per oltre un mese, dal Nord al Sud – prosegue Musumeci – renderemo omaggio al mare, un bene che “non ha paese, perché – come diceva Verga – appartiene a chi sa ascoltarlo”». Giornata del mare, Frassinetti annuncia le iniziative nelle scuole Iniziativa che coinvolgerà anche gli istituti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) «L’Italia celebrerà l’11ladel. Un’occasione per riflettere su questa straordinaria risorsa della natura, che ha condizionato nei millenni la vicenda umana. Ilnon è solo storia e presente: è soprattutto il futuro». Lo dichiara in una nota il ministro per le Politiche delNello. «al 16, per oltre un mese, dal Nord al Sud – prosegue– renderemo oal, un bene che “non ha paese, perché – come diceva Verga – appartiene a chi sa ascoltarlo”».delannuncia le iniziative nelle scuole Iniziativa che coinvolgerà anche gli istituti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Weekend di Pasqua in montagna: pericolo valanghe in aumento per problemi connessi al vento e alla neve bagnata. La… - dottorbarbieri : Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del… - ItalianNavy : Martedì 11 aprile 2023, in occasione della 'Giornata del Mare', la #MarinaMilitare aprirà le sue basi e unità naval… - MarcoCiarmatori : RT @dottorbarbieri: Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del Que… - SoniaLaVera : RT @dottorbarbieri: Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del Que… -

Atalanta - Bologna 0 - 2, gol di Sansone e Orsolini ...Bologna vince per 2 - 0 a Bergamo sul campo dell'Atalanta nel match valido per la 29esima giornata ... Il pallone finisce di nuovo tra i piedi del danese ma non trova la porta. Il gol arriva ad inizio ... Atalanta e Samp ko in casa, sorridono Bologna e Cremonese Vittorie esterne per Bologna e Cremonese nei rispettivi impegni per la 29/a giornata di campionato. La squadra di Thiago Motta ha battuto 2 - 0 l'Atalanta del maestro Gasperini, con reti di Sansone e Orsolini, quest'ultimo ex non certo amato dal pubblico di Bergamo (polemica ... Tottenham - Brighton: lite Stellini - De Zerbi, espulsi Fra le altre partite di oggi della 30/a giornata spicca il successo esterno del Manchester City, per 3 - 1, sul Southampton (a segno Grealish e due volte Haaland), mentre comincia male la seconda ... ...Bologna vince per 2 - 0 a Bergamo sul campo dell'Atalanta nel match valido per la 29esima... Il pallone finisce di nuovo tra i piedidanese ma non trova la porta. Il gol arriva ad inizio ...Vittorie esterne per Bologna e Cremonese nei rispettivi impegni per la 29/adi campionato. La squadra di Thiago Motta ha battuto 2 - 0 l'Atalantamaestro Gasperini, con reti di Sansone e Orsolini, quest'ultimo ex non certo amato dal pubblico di Bergamo (polemica ...Fra le altre partite di oggi della 30/aspicca il successo esternoManchester City, per 3 - 1, sul Southampton (a segno Grealish e due volte Haaland), mentre comincia male la seconda ... Augusta Masters, bufera sul campo: alberi caduti e giornata interrotta La Gazzetta dello Sport Atalanta e Samp ko in casa, sorridono Bologna e Cremonese Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Tottenham-Brighton: lite Stellini-De Zerbi, espulsi E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2-1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è succes ... Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2-1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è succes ...