Giornalisti preoccupati per lo sbarco di due naufraghi a L’Isola dei Famosi

La notizia dello zampino di Pier Silvio Berlusconi nella scelta del cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ha allertato un paio di Giornalisti. Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa Dagospia ha rivelato che alcuni naufraghi scelti dalla produzione sarebbero stati depennati all'ultimo proprio da Pier Silvio Berlusconi in persona che vorrebbe un'edizione soft e non volgare. "Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis". "Diversi nomi chiusi sono saltati all'ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p0rnostar Cicciolina". Dalla lista dei naufraghi sarebbero spariti anche i nomi delle gemelle Serena ed Elga Enardu e ...

