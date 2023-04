Giocano tutti, loro no: i casi di Adli e Vranckx, anche con l'Empoli in panchina (Di sabato 8 aprile 2023) Al festival delle seconde linee mancavano soltanto loro, Yacine Adli e Aster Vranckx, ormai in terza o quarta fila da diversi mesi. Se la rosa del Milan fosse una griglia da Formula 1, i due ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Al festival delle seconde linee mancavano soltanto, Yacinee Aster, ormai in terza o quarta fila da diversi mesi. Se la rosa del Milan fosse una griglia da Formula 1, i due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - Lilrichie798 : RT @Gazzetta_it: Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - vecchiocuore : RT @Gazzetta_it: Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - ilcarroditom : RT @Gazzetta_it: Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli -