Gigi e Ross direttori artistici del Benevento Social Film Festival ArTelesia (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota degli organizzatori del Social Film Festival ArTelesia che comunica di aver affidato la direzione artistica della prossima edizione a Gigi e Ross. La quindicesima edizione del Social Film Festival è stata affidata dall'Associazione Libero Teatro a Gigi e Ross, i due attori comici partenopei noti al grande pubblico per la partecipazione e la brillante conduzione di diverse trasmissioni televisive. La scelta, auspicata da alcuni anni dall'ideatore del Festival, Francesco Tomasiello, non è solo riferibile alla professionalità, al talento artistico, al dinamismo dei due attori ...

