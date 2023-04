Gianni Morandi racconta ‘Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà’. A Pasquetta in prima serata (Di sabato 8 aprile 2023) Morandi e Amadeus (Agi per Rai) Un docufilm che racconta le emozioni più “segrete e inedite” del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo: è “Sanremo 2023. Tra Palco e realtà”, in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1. A fare da guida in questo backstage sarà un inviato “molto speciale”, che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura: Gianni Morandi. Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul Palco più importante d’Italia. Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 aprile 2023)e Amadeus (Agi per Rai) Un docufilm chele emozioni più “segrete e inedite” del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo: è “Sanremo. Trae realtà”, in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1. A fare da guida in questo backstage sarà un inviato “molto speciale”, che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura:. Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e pauredi salire sulpiù importante d’Italia. Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per ...

