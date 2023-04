Gianni Letta | ' L' ho trovato meglio di quanto pensassi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Gianni #Letta risponde sorridendo di sì a un giornalista che gli chiede se Berlusconi risorgerà: 'La strada della r… - localteamtv : Gianni Letta vede Berlusconi: 'la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata.' #gianniletta… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Milano. San Raffaele. Gianni Letta, dopo aver visitato il Presidente Silvio Berlusconi, ai giornalisti ha affermato: «L’h… - Skinneeeeeeeeer : Gianni #Letta su #Berlusconi: 'La strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata'. Prima della resu… - abruzzoweb : “BERLUSCONI STA MEGLIO, TORNERA’ IN CAMPO”, GIANNI LETTA, “STRADA RINASCITA IMBOCCATA” -

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, chiede già di ...Lo ha detto, lasciando il San Raffaele dopo una visita di circa un'ora. 'Gli possiamo fare un augurio di Pasqua - ha aggiunto - perché la strada della rinascita, se non della ...... la necessità per l'azienda di "stare al governo", il ruolo di Marina Berlusconi e il ritorno in campo di. Venti giorni fa i più resistenti Ronzulli e Cattaneo hanno ceduto il passo ai ...

Gianni Letta dal San Raffaele: «Berlusconi tornerà in campo. Sta meglio di quanto pensassi». I medici: «Ha chiesto di ... Open

Silvio Berlusconi è ricoverato ormai da tre giorni e mezzo e Gianni Letta dice uscendo dal San Raffaele: “Sta meglio di quanto pensassi”. Ottimista anche il figlio Luigi che alza il pollice ai ...condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, chiede già di andare a casa. Per oggi non ci saranno bollettini medici. Alberto Zangrillo, medico personale ...