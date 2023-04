Gianni Letta dal San Raffaele: «Berlusconi tornerà in campo. Sta meglio di quanto pensassi». I medici: «Ha chiesto di andare a casa» – Il video (Di sabato 8 aprile 2023) «Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata». Così il fedelissimo del cav, Gianni Letta commenta le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da mercoledì scorso ricoverato al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare e affetto da leucemia. «L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi», ha aggiunto l’ex sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi. Letta, poi, ha voluto smentire le voci secondo le quali il leader di Forza Italia non farà più politica. «Lo conoscete», ha detto all’uscita dal San Raffaele «L’ha detto benissimo lui: “È dura, non mollo, ce la farò ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) «Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata». Così il fedelissimo del cav,commenta le condizioni di salute di Silvio, da mercoledì scorso ricoverato al Sandi Milano per un’infezione polmonare e affetto da leucemia. «L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovatodi», ha aggiunto l’ex sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei governi, poi, ha voluto smentire le voci secondo le quali il leader di Forza Italia non farà più politica. «Lo conoscete», ha detto all’uscita dal San«L’ha detto benissimo lui: “È dura, non mollo, ce la farò ...

