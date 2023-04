Giallo sul lupo che aveva sbranato il pony di Ursula von der Leyen

(Di sabato 8 aprile 2023) Nessuno ne ha dato notizia ufficiale, ma nel sito Internet del ministero dell’Ambiente, della energia e della protezione del clima della Bassa Sassonia è stato pubblicato un elenco di lupi «trovati morti» in Bassa Sassonia e su cui era stata autorizzata la caccia perché troppo aggressivi e pericolosi per l’uomo. L’ultimo animale nell’elenco è ilGW950m, capo del branco di Burgdorf nella regione di Hannover. Unsuo malgrado famoso, perché è quello accusato di avereDolly, l’amatodi 30 anni di età del presidente della commissione europeavon dernel settembre dell’anno scorso. E su cui fra mille polemiche era stata “aperta la caccia” fino al 31 gennaio scorso, quando il permesso di caccia era stato prima rinnovato poi temporaneamente congelato da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloroversi : Lambrate, quartiere storico di #Milano che ha dato i natali a #Vallanzasca, è teatro di un misterioso delitto. A in… - Becco_Giallo : RT @brunamartiniart: Oggi, venerdì 7 Aprile dalle 14.30 su @radio_radicale, mia intervista su 'Roots-Radici' @Becco_Giallo ?? Ascolta la pun… - DerrickRBickley : RT @paoloroversi: Lambrate, quartiere storico di #Milano che ha dato i natali a #Vallanzasca, è teatro di un misterioso delitto. A indagare… - mark_dive : @Cardamomo15 @jacopo_iacoboni se sposti quei 2 ridicoli stracci giallo blu filo-nazi che hai sul profilo, forse lo… - Matteo19751709 : RT @BiffiLuca: A mente fredda trovo che la cosa più immonda di martedì sia uno come #Cuadrado che invece di mettersi sul piano di Lukaku e… -

... con brivido allontana la difesa ospite 35' trattenuta vistosa di Maldini su Dodò, primodel ...cross dal fondo trova la deviazione di Wisniewski e palla alla sinistra del portiere 24' ...Il bilancio è di 2 persone ferite di cui uno finito al pronto soccorso del San Martino in codiceposto è intervenuta la polizia e i soccorsi medici. Alcuni degli aggressori sono stati ...Resta quindi unla sua fine. Per lunghi mesi la testata Politico.eu aveva aperto nell'autunno scorso una sorta di caccia al lupo con relativo countdown . La sezione si chiamava Ursula vs. The ...

Giallo sul lupo che aveva sbranato il pony di Ursula von der Leyen Open

Lo scrittore e autore televisivo racconterà l'Emilia-Romagna dei castelli attraverso i misteri che vi si sono consumati tra le mura. Una stagione di dieci episodi, co-prodotta dai Fondi Europei per l' ...Da martedì 11 aprile tornerà il caldo e il sole. Oggi però, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Meteo Pasqua, allerta gialla in sette regioni. il tempo è oggi incerto e freddo, poi da mar ...