Giacomo Urtis mi ha deformato il viso con una puntura", il chirurgo dei vip si difende in tv (Di sabato 8 aprile 2023) A Roma si è svolta la prima udienza del processo contro Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo estetico dei vip è stato denunciato da una cliente. L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" dovrà rispondere dell'accusa di lesioni colpose in ambito sanitario. Secondo la paziente, Giacomo Urtis avrebbe effettuato un intervento di filler non andato a buon fine. I fatti risalgono al 2018. La donna sostiene di aver subito danni al volto che sarebbero durati per settimane. Secondo l'accusa, il chirurgo estetico avrebbe iniettato l'acido ialuronico in una parte del viso sconsigliata per quel tipo di prodotto scatenando una reazione collaterale durata fortunatamente solo tre settimane. Giacomo Urtis è tranquillo e certo di aver ...

