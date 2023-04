Gf Vip 7, la reazione di Antonella Fiordelisi dopo la cena degli Spartani con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di sabato 8 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip giunta al suo epilogo lo scorso lunedì con la vittoria di Nikita Pelizon, verrà anche ricordata per le due fazioni che si sono delineate all’interno della Casa di Cinecittà, ovvero gli Spartani contro i Persiani. Tra i primi facevano parte: Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro e l’ospite Ivana Mrazova. Tra i secondi invece: Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e gli ospiti Martina Nasoni e Matteo Diamante. dopo un bel testa a testa fra l’influencer e la modella triestina, ad avere la meglio è stata la “Persiana”. Al termine dell’edizione più lunga di sempre, giovedì sera si sono riuniti gli ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip giunta al suo epilogo lo scorso lunedì con la vittoria di Nikita Pelizon, verrà anche ricordata per le due fazioni che si sono delineate all’interno della Casa di Cinecittà, ovvero glicontro i Persiani. Tra i primi facevano parte: Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro e l’ospite Ivana Mrazova. Tra i secondi invece: Sarah Altobello, Nikita Pelizon,, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e gli ospiti Martina Nasoni e Matteo Diamante.un bel testa a testa fra l’influencer e la modella triestina, ad avere la meglio è stata la “Persiana”. Al termine dell’edizione più lunga di sempre, giovedì sera si sono riuniti gli ...

