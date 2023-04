GF Vip 7, Daniele Dal Moro fa una romantica sorpresa a Oriana Marzoli (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano essere sempre più uniti, in quanto dopo la finale, i due hanno trascorso del tempo insieme in un hotel di Roma, documentando ogni momento sui social media. In seguito, si sono recati a Milano per una cena in compagnia di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Durante la serata, Daniele ha sorpreso Oriana con un mazzo di diciotto rose rosse, simbolo dei giorni che i due ex gieffini sono stati lontani. Nonostante abbiano sempre negato di essere fidanzati, sembra che la loro frequentazione stia diventando sempre più una relazione seria. Il gesto di Daniele è stato molto apprezzato dai fan della coppia, notando il particolare del numero di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip,Dalsembrano essere sempre più uniti, in quanto dopo la finale, i due hanno trascorso del tempo insieme in un hotel di Roma, documentando ogni momento sui social media. In seguito, si sono recati a Milano per una cena in compagnia di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Durante la serata,ha sorpresocon un mazzo di diciotto rose rosse, simbolo dei giorni che i due ex gieffini sono stati lontani. Nonostante abbiano sempre negato di essere fidanzati, sembra che la loro frequentazione stia diventando sempre più una relazione seria. Il gesto diè stato molto apprezzato dai fan della coppia, notando il particolare del numero di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - GossipOne_it : 'La sorpresa di Daniele per Oriana dopo il GF Vip 7 lascerà tutti a bocca aperta!' - Gossip One… - frances88747787 : RT @fanpage: Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni ex inquilin… -