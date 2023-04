Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi e il suo like polemico poi cancellato | per la cena degli Spartani FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'La sorprendente amicizia post-GF Vip di Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini: ecco cosa succ… - MariannaRicci13 : RT @GaspareVitale10: Antonella non a vinto il grande fratello VIP ma fuori a vinto l'amore del suo Edoardo ??????????????@anto_fiordelis… - IsaeChia : #GfVip7, Sonia Bruganelli: “Ecco perché il pubblico ha scelto Nikita”. A proposito di Antonella Fiordelisi possibil… - GaspareVitale10 : Antonella non a vinto il grande fratello VIP ma fuori a vinto l'amore del suo Edoardo ??????????????… - GossipOne_it : 'Giaele De Donà svela la verità sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip: le sue rivelazioni sono i… -

( fonte : biccy.it), il like polemico per la festa degli SpartaniL'ultima frecciatina di Elenoire Ferruzzi Nella Casa del 'Grande Fratello' sono nate solamente tre coppie , Edoardo Donnamaria conFiordelisi, Daniele Dal Moro con Oriana Marzoli ed ...Non nasconde che sono cambiate delle cose dopo l'avvicinamento di Edoardo adFiordelisi: '... Parla poi più in generale della settima edizione del 'Grande Fratello', affermando di come ...

Antonella Fiordelisi ritrova Nikita Pelizon dopo il Gf Vip: «Abbiamo vinto noi» ilmattino.it

La presenza di Giulia Salemi alla cena degli spartani scatena la reazione di Antonella Fiordelisi. Ecco il gesto dell'ex Vippona sui social.Rispondendo a un utente sui social network, Elenoire Ferruzzi ha ammesso senza giri di parole di non essere molto convinta dalle coppie nate nella Casa del "Grande Fratello Vip".