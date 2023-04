Gerusalemme | un’auto tenta di investire alcune persone | nessuna vittima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bukaniere : La crasi giornalistica del giorno: orso terrorista si getta con l'auto contro la folla e sbrana un runner a Gerusal… - waltergianno : ?? Dopo l'attentato di ieri a #TelAviv ????, con la morte dell'italiano Alessandro Parini, anche oggi un'auto ha tenta… -

L'identità dell'uomo non è ancora nota, in quanto l'su cui ... in quanto l'su cui viaggiava era stata rubata aarabo ... Anche a, sulla Spianata delle Moschee, la situazione ...L'identità dell'uomo non è ancora nota, in quanto l'su cui ... in quanto l'su cui viaggiava era stata rubata aarabo ... Anche a, sulla Spianata delle Moschee, la situazione ...... a nord est di Tel Aviv che una volta uscito dall'ha ... Yousef Abu Jaber La Jihad Islamica ègruppo terroristico finanziato ...nel complesso della moschea nella città vecchia di...