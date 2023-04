Gerusalemme, nessun attentato: “Auto su folla solo falso allarme” (Di sabato 8 aprile 2023) E’ stato ”un falso allarme e non un attacco terroristico” quello che si è registrato oggi a Gerusalemme, dove i media israeliani avevano parlato di un’Auto che aveva tentato di investire la folla provocando momenti di panico in Jaffa Street. Lo ha affermato la polizia israeliana precisando che un’Auto ha sterzato improvvisamente dopo che l’autista aveva sbagliato strada. nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ha precisato la polizia. La notizia era seguita all’attacco di ieri sera a Tel Aviv dove ha perso la vita l’avvocato italiano Alessandro Parini e l’uccisione di due sorelle israeliane nella Valle del Giordano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) E’ stato ”une non un attacco terroristico” quello che si è registrato oggi a, dove i media israeliani avevano parlato di un’che aveva tentato di investire laprovocando momenti di panico in Jaffa Street. Lo ha affermato la polizia israeliana precisando che un’ha sterzato improvvisamente dopo che l’autista aveva sbagliato strada.o è rimasto ferito nell’incidente, ha precisato la polizia. La notizia era seguita all’attacco di ieri sera a Tel Aviv dove ha perso la vita l’avvocato italiano Alessandro Parini e l’uccisione di due sorelle israeliane nella Valle del Giordano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

